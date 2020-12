Analía Franchín. Masterchef Celebrity.

El certamen de cocina está en la recta final y los concursantes dejan todo en cada programa. En el reality, se formaron amistades y también rivalidades.

Como en cada ámbito de trabajo, se forman grupos de whatsapp y siempre está el que participa siempre, el que lee y no responde, y el que se va de todos.

Analía franchin habló con Polino y reveló toda la intimidad de ese chat: “Rocío fue la única que se retiró del grupo apenas terminó su participación”, confesó.

“Cuando se fue Iliana (eliminada) dijo que se iba a ir, pero todos le dijimos que no se vaya. Entonces dijo que se iba a quedar hasta que salga al aire su eliminación. Pero Rocío, no, en cuanto perdió se fue”, continúo.

“Agradeció, dijo un montón de palabras hermosas y se fue… No hubo muchas respuestas, fue como raro. Como dijo ‘me voy’ capaz que todos pensaron que era al pedo ponerle algo porque no lo iba a leer… No sé. Rocío es divertida, fue a jugar”, cerró la participante sobre Marengo.