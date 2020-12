Ivana Nadal.

La modelo y actriz Ivana Nadal aseguró que "para no atraer enfermedades como el Covid" hay que liberarse de emociones guardadas y culpas. "Hay que aprender a soltar", afirmó, para asegurar que "todas las enfermedades se producen por dolores reprimidos" y se desataron las críticas.

Nadal relacionó el contagio de coronavirus con las emociones y los sentimientos. "Súper entiendo cuánto duele volverte consciente de que todas las enfermedades se producen por dolores reprimidos, por emociones guardadas, por vivir maltratándote, por culparte por algo que pasó hace años", afirmó la presentadora de televisión y conductora en un video que publicó en su cuenta de Instagram, desde donde acostumbra compartir sus "experiencias de vida para despertar conciencias", afirmó en su biografía,donde tiene más de dos millones y medio de seguidores.

Sentenció además que el hecho de "no soltar la muerte de alguien" también puede llevar a contraer enfermedades. Al respecto, sostuvo: "Se fue, el cuerpo no existe más, esa persona como vos la conocías no está más y eso no lo podés controlar".

Dijo además que "por supuesto que existe" el coronavirus. "Tu sistema inmunológico se pone débil porque no te das amor. Y ahí llega el Covid-19 o cualquier otra enfermedad", dijo, y añadió: "Tratate bien, date amor, hacé lo mismo por el resto. Y el Covid-19 no te toca, amigo. Te lo prometo".