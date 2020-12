Juan Fernando Quintero, AGENCIA NA

Juan Fernando Quintero quedará en la historia de River por haber marcado uno de los tantos más importantes en la final de la Copa Libertadores ante Boca en Madrid.

Tras su salida al fútbol chino, el colombiano habló de todo en una rica entrevista en F90, en la que no gambeteó ningún tema.

"Llega un momento en la vida en la que uno tiene que tomar decisiones que pueden pasar y tiene que dejarse llevarse por su instinto, por su naturaleza, su ética, sus valores. Esa fue la decisión principal. Llega un momento en que te satura el mundo River, te lleva al extremo", inició el talentoso mediocampista.

"Desde que llegué a River nunca me gustó llamar la atención o estar en escándalos. Así me manejo, no me gustaría entrar en detalles, no soy de esos, yo me quedo con los momentos más especiales que viví con River, que fueron muchos. Lo malo a mí realmente no me afecta. Saco lo positivo de todo eso", explicó.

"No fue la despedida como quería yo tampoco, pero son situaciones que se presentan, que uno como hombre tiene que hacerse cargo. Si me fui mal como le pareció a mucha gente, pido disculpas. No quise hacerle daño a nadie ni a mí, ni a mis principios. Amo a River, me quedo con los momentos más lindos, mis compañeros, el entrenador, todos lo saben”, comentó.

"Siempre tuve la mejor relación con Marcelo, hasta hoy en día hablo con él. Es una persona que me ayudó mucho, le tengo que agradecer mucho, nos dimos la mano mutuamente y le agradezco los consejos que me dio, por bancarme hasta hoy. Quiero decirle públicamente que muchas gracias. Se lo he dicho, pero siempre tuve la mejor relación con él y siempre la vamos a tener. El respeto es grande y la admiración es mucha", dijo.

"Con la dirigencia no he hablado, sólo con una persona muy cercano a nosotros, Eduardo Barrionuevo, una persona que me mostró mucho cariño, no hablé con otra persona. Escuché comentarios de lo que se habló, no quiero entrar en esos detalles ni pensar ni averiguar lo que se habló de mí realmente. No tengo nada en contra de nadie. Simplemente les di las gracias por confiar en mí desde el momento que llegué. Me quedó con lo positivo. Sobre las especulaciones y comentarios no entremos en detalle porque no me gusta”, analizó.

"Mi idea es retirarme a los 33 años", se sinceró y aseguró que llegó a la final de Madrid ante Boca, en la que se convirtió en póster, “casi desgarrado”.