Atentado en Yemen. Foto: Reuters.

Un avión que transportaba al Gabinete de ministros recién formado en Yemén fue atacado tras aterrizar en el aeropuerto de Adén, lo que ocasionó al menos diez muertos.

Dos explosiones se registraron en la terminal aeroportuaria luego de que la aeronave que trasladó a los flamantes funcionarios bajara en la pista.

El ataque dejó un salgo de al menos diez víctimas fatales y decenas de heridos.

Sin embargo, los miembros del Gabinete no fueron afectados por las explosiones.

El origen de las explosiones aún no fue determinado y tampoco fue adjudicado a fuerza extremista alguna.

Momentos posteriores al ataque. Foto: Reuters.



Los funcionarios, encabezados por el primer ministro Maeen Abdulmalik Saeed, regresaban a Adén después de haber prestado juramento la semana pasada en el marco de una reorganización tras un acuerdo con los separatistas del sur rivales.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. Conmoción en Yemen. Canal 26.