Luego de haberse la aprobación de partre de los reguladores del Reino Unido, este miércoles la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) finalmente también aprobó el uso a modo de emergencia de la vacuna de Oxford Aztrazeneca para que sea aplicada en la Argentina.

“El producto mencionado presenta un aceptable balance beneficio-riesgo, permitiendo sustentar el otorgamiento de la inscripción y autorización condicional del producto para la indicación solicitada. La misma se otorgó por el plazo de un año contado a partir de la fecha de la presente disposición, bajo la condición de venta bajo receta”, se puede leer en el comunicado oficial de la ANMAT.

El Gobierno argentino logró concretar un acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para comprar 22 millones de dosis en el mes de marzo de 2021, las cuales alcanzarán a 11 millones de personas bajo la modalidad de “registro de emergencia” la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

Con este marco, la Administración Nacional ha manifestado que, a través de la Disposición 9271/20, autorizó la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) del producto COVID-19 Vacuna AstraZeneca y nombre genérico VACUNA CONTRA COVID19 ChAdOx1-S recombinante, de la firma AstraZeneca S.A.

En el comunicado se señaló además que, "se deberá cumplir con el Plan de Gestión de Riesgo (PGR) establecido para el seguimiento estrecho de la seguridad y eficacia del medicamento y presentar los informes de avance, las modificaciones y las actualizaciones correspondientes ante el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME)".