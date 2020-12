Axel Kicillof, gobernador bonaerense. Foto: NA.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que se aplicaría cualquier vacuna que esté aprobada por la ANMAT y remarcó que en torno a la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus "hay una búsqueda de suspicacia que genera dudas desde la ignorancia".

"Yo me aplicaría cualquier vacuna, siempre y cuando la apruebe la ANMAT. No sé nada de bioquímica, pero la ANMAT es clase 4, tiene especialistas muy reconocidos y tomó la decisión de recomendar el uso de la vacuna. Yo confío en ellos, como cuando me tomo una aspirina o le pongo un antibiótico a mis hijos", argumentó el mandatario provincial en declaraciones radiales.

El gobernador respondió así a una declaración que realizó el pasado martes el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien advirtió sobre la necesidad de "acceder a la información técnica antes de la próxima entrega" de la vacuna.

El mandatario bonaerense resaltó que la Sputnik V "viene funcionando muy bien" y "ya se aplicó a cientos de miles de personas", por lo que consideró que la discusión en torno a ella "es patética".

"No hay que prenderse", subrayó Kicillof y agregó: "Tenemos una vacuna contra el coronavirus, que se ha aplicado a un montón de gente, de un laboratorio (Instituto Gamaleya) que nació antes de que Rusia fuera comunista. Ahora quieren llamarlo bolchevique. Córtenla".

Kicillof ya recibió el pasado martes la primera dosis de la vacuna que llegó al país la semana pasada desde Moscú y que tiene una segunda aplicación en 21 días y un plazo mayor para generar inmunidad en los pacientes.