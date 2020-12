Vacunación contra el coronavirus, AGENCIA NA

Tras el inicio del plan Vacunate contra el COVID-19 iniciado en la Provincia de Buenos Aires, miles de usuarios en redes sociales manifestaron dudas y cuestionamientos respecto a los enfermeros y enfermeras que vacunaron sin utilizar guantes de látex.

Lo cierto es que, según el protocolo sanitario que rige en el Ministerio de Salud de la Provincia, lo recomendable al momento de vacunar a cualquier persona es no usar guantes.

“No hay evidencia sobre el uso rutinario de guantes, gafas o camisolines si se cumplen las medidas antes descriptas. Recordar que el uso inadecuado de guantes limita la higiene de manos”, indica el protocolo.

Verónica González, directora de Investigación y Cooperación Técnica de la Escuela de Gobierno de la PBA, tiene a cargo las capacitaciones de los vacunadores, y explicó: “Se procura que el vacunador no use guantes para que se lave las manos entre un paciente y otro y no descanse en el uso de guantes.”

En este mismo sentido, la profesional agregó que la utilización de guantes no es aconsejable, además, porque incrementa las posibilidades de reacciones adversas o reacciones alérgicas al látex.

“Se sospecha que la mayor parte de las reacciones adversas, sobre todo en alérgicos, tiene que ver con el látex, con los guantes. Si eso lo observan en los distintos lugares donde se vacuna, está hecho simplemente para disminuir el riesgo de que los pacientes que sean alérgicos desarollen una anafilaxia al látex”, explicaron desde el ministerio de salud de la PBA.

Este protocolo no es únicamente argentino. Según el CDC (Centro para el control y prevención de enfermedades) de Estados Unidos, “el uso de guantes no es recomendable, a menos que el vacunador se exponga a los fluídos de una persona potencialmente infectada, o que tenga lesiones en sus manos.”

Antes de ser vacunadas, las personas que están recibiendo la Sputnik V son consultadas si tienen síntomas de COVID-19 y se les chequea la temperatura corporal. En caso de tener síntomas, deben posponer el turno de vacunación luego de 15 días.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) “los guantes no son usualmente necesarios cuando se está inyectando una vacuna”, salvo si se prevé, por algún motivo, un sangrado excesivo.