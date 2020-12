Búsqueda de Lucas Ezequiel Chelaliche.

Lucas Omar Chelaliche es el padre de Lucas Ezequiel Chelaliche (19), que desapareció el pasado 21 de diciembre en la zona de Rafael Calzada. La Policía, el Municipio de Almirante Brown y la Fiscalía están colaborando en su búsqueda. Para aportar datos sobre su paradero comunicarse al 911 o dirigirse a la Comisaría 5° de Rafael Calzada.

“Si viste a Lucas o podés aportar alguna información sobre su paradero, comunicate al 911 o con la Comisaría 5° de Rafael Calzada”, rezan los volantes que están repartiendo voluntarias y voluntarios en los barrios y en las localidades de nuestro distrito.

A través de un video, su padre contó: "Se retiró de casa a las 10:30 de la mañana. Teóricamente a cortar un pastito atrás de casa. De ahí lo fue a buscar la madre y ya no estaba... No lo encontró, se desesperó, hizo la denuncia el mismo día. A raíz de eso empezamos a buscarlo".

"Tiene 19 años. Tiene un pequeño retraso madurativo, leve. Es un chico de la casa... no sale afuera ni de noche. Del Municipio nos están ayudando mucho. Lo último que tuve información de él fue en Lanús Oeste, en Villa Diamante, se lo vio cortando pasto alrededor de las 5 de la tarde. No se cómo llegó a ahí. Vi una filmación que nos acercaron", agregó.

"Ezequiel, quiero que vengas a casa que tus padres te necesitan. Ya no aguantamos más, realmente no aguantamos más", finalizó.