Sol Pérez, conductora de 20 a 22 por Canal 26. Foto: Captura Canal 26.

Sol Pérez te anticipa en Canal 26 que la celebración por la llegada de Año Nuevo y el mismo 1 de enero podrá realizarse al aire libre, ya que serán dos días de puro calor en Capital Federal y sus alrededores.

En ese sentido, para esta jornada se espera cielo despejado a algo nublado, vientos del sur rotando al este y temperaturas que irán de los 13 a los 28 grados.

El viernes, en tanto, también será ideal para almorzar al aire libre, ya que se prevé cielo parcialmente nublado, vientos del norte cambiando al sudeste y luego al este, y marcas térmicas que oscilarán entre los 18 y los 31 grados.

Para el sábado se anuncia cielo despejado y vientos del noreste rotando al oeste, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 31.

El domingo, cuando se termine el fin de semana largo por las celebraciones de fin de año, se prevé cielo parcial a mayormente nublado, vientos del norte cambiando al este y marcas térmicas que estarán entre los 20 y los 32 grados.