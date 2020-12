Cura a los golpes por no usar barbijo en supermercado, Colombia.

Ocurrió en Colombia, donde el cura Pedro Basilio fue multado porque apareció en un escandoloso video por no querer llevar el barbijo dentro un supermercado.

Los hechos ocurrieron el 25 de diciembre en un supermercado en Choachí, municipio colombiano de la provincia de Cundinamarca. El cura entró al establecimiento sin ningún tipo de protección sanitaria (la cual es obligatoria para prevenir el Covid 19) y le pidieron que se vaya a poner un barbijo por qué sino se tendría que ir. La advertencia no le gustó nada al sacerdote y reaccionó de manera muy violenta, pegando patadas e insultando a la gente del lugar.

Una mujer presente en el lugar de los hechos, grabó lo sucedido y el religioso se acercó a ella para sacarle el teléfono. En ese momento, Pedro Basilio tiró el celular de otra persona al piso.”Solo por que le pedimos que nos dijera por qué no llevaba el barbijo… este hombre es un agresor, violento”, decía la víctima que se encontraba en el super.

En el video se ve que al cura no lo dejaron salir del lugar hasta que llegó la policía, ya que los agredidos querían contarle todo a la autoridad policial. Otro de los testigos que se encontraba en el establecimiento argumentó que el cura no se ponía el tapaboca porque tenía una enfermedad respiratoria.

El Alcalde de Cundinamarca Colombia, identificó al hombre como el Padre Pedro Basilio, y tendrá que pagar una multa de 270 dólares por violar las medidas sanitarias y actitudes violentas en contra de la ley.