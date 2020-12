Becky Hammon, entrenadora de San Antonio Spurs. Foto: Twtter

San Antonio Spurs obtuvo la primera mujer entrenadora en un partido de Fase Regular de la NBA desde el segundo cuarto,frente a los Ángeles Lakers.

Se trata de Becky Hammon, quien tomó la responsabilidad de dirigir al equipo en la derrota de los Spurs frente a los Lakers por 121 a 107.

"Pop apuntó hacia mi y me dijo, tú lo tienes", contó Hammon luego del encuentro, en referencia al momento en el que quedó en el rol de entrenadora en jefe.

Y agregó: "Trato de no pensar en el aspecto gigante de esto porque puede ser abrumador. Realmente no tuve tiempo para reflexionarlo, para mirar mi teléfono, así que no se qué sucede fuera del AT&T Center. Obviamente, es algo importante y sustancial, llevo 13 años en San Antonio. Invertí mucho tiempo acá y ellos invirtieron mucho tiempo en mí".

"Traté de poner a los jugadores en los lugares indicados, traté de motivarlos. Se trata de una situación de aprendizaje para todos nosotros, pero hubiese amado salir de la cancha con una victoria junto a los muchachos", añadió.

Como jugadora, Hammon fue seis veces All-Star en la WNBA, mientras que fue elegida entre las 20 mejores basquetbolistas de la historia de la liga norteamericana en 2016.

Quien también se manifestó respecto a lo ocurrido fue LeBron James, figura de los Lakers con 26 puntos y 8 asistencias en la victoria sobre los Spurs.

"Obviamente, es alguien que ha hecho su trabajo en los últimos años y el entrenador Pop le dio su oportunidad. Es una cosa hermosa escucharla a ella marcar las jugadas, es muy apasionada sobre el deporte. La felicito a ella y felicito a nuestra liga", señalo.