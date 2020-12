Por Manuel Castro.

Epidemia es definida como la ocurrencia de una enfermedad en gran número de personas, durante un período largo o corto.

A la largo de la historia humana ha habido varias y muy virulentas como la gripe tifoidea, cólera, gripe, fiebre amarilla, tifus y la peste bubónica o peste negra que afectó al continente europeo entre 1348 y 1350. Fue la más terrible y devastadora de la historia de la Humanidad. Comenzó en Asia y se extendió por Europa a través de las rutas del comercio. Se cree que la cuarta parte de la población europea fue diezmada.

La teoría aceptada hasta hoy sobre el origen de la peste señala que el virus fue causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. El microbio que causó esa enfermedad se transmitía al ser humano por pulgas que antes habían picado a ratas contaminadas. La mayoría de las variantes de la Yersinia pestis se han encontrado en China. Muchos creen que se originó allí. El término latino “pestis” significa epidemia.

Noticias relacionadas

En el siglo 20 la gripe de Kansas o gripe de 1918 ocasionó la muerte de más de 20 millones de personas. La enfermedad que los anglos le endilgaron a los españoles se originó según datos oficiales el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley en Kansas, Estados Unidos de América, es decir, un virus yanqui, como el que afecta al mundo en estos momentos algunos lo llaman: virus chino, otros lo denominan: el virus del Partido Comunista Chino.

El primer paciente de la gripe de Kansas o gripe de 1918 fue ubicado en el condado de Haskell. La mutación del virus lo transformó en letal. Parece ser que una de las mutaciones se dio en el puerto bretón de Brest (Bretaña francesa) justo donde desembarcaron las tropas estadounidenses.

Los anglos le dieron el nombre de gripe española porque era la prensa española la que informaba libremente sobre la enfermedad y además España no era un país combatiente en la Primera Guerra Mundial, informaba libremente.

Algunos señalan que la gripe de Kansas en realidad se originó en China (pero son opiniones). Parece ser que el primer enfermo fue Gilbert Mitchell en Kansas, otros informaron que en realidad había habido brotes antes del 4 de marzo en casi todos los campamentos de soldados yanquis que iban a combatir a Europa.

Así que siguiendo el mismo razonamiento de Donald Trump, al actual virus chino le antecedió el virus yanqui de Kansas, claro, siempre y cuando el de Kansas no se hubiera originado en realidad en China; cosa que difícilmente sabremos.

Otras enfermedades, sarampión (contra el que hay vacunas) que según datos que se manejan mató a unos 200 millones de personas. El Sida, mató a más de 35 millones de personas y para el que no hay cura. Solo la utilización de retrovirales aminora su evolución y logra detenerla.

Parece ser que la más letal de todas fue la viruela, hoy erradicada, mató a unos 300 millones de personas.

A partir del 11 de marzo de 2020 se declaró una epidemia de coronavirus. Otros utilizan el nombre de pandemia que según una definición general es la de una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Médicos sin Fronteras la define (en su página oficial) cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un período concreto.

En el Boletín de la Organización Mundial de la Salud, a quien se acusó de haber cambiado su definición disminuyendo la cantidad de países para declarar una pandemia, señala que no ha cambiado su definición de gripe pandémica por el simple motivo de que nunca antes había definido formalmente el concepto de gripe pandémica.

Esa discusión se presentó en Europa en 2009 con la gripe H1 N1. Algunos argumentan que no solo se cambió la definición, sino que se hizo para despejar el camino hacia la declaración de una pandemia. Otros aseguran que la definición nunca se cambió y que esta alegación está completamente infundada.

Es decir nada claro. Una actitud de indefinición que la OMS ha mantenido con el actual virus, y por lo que le han llovido acusaciones de lentitud para actuar debido a ciertas vinculaciones con terceros países y personajes millonarios.

Además la OMS se ha desdicho en un sinnúmero de oportunidades perdiendo credibilidad.

Pero el 11 de marzo de 2020 la OMS declaró que existía una pandemia mundial. China denunció los primeros casos en el mes de diciembre de 2019.

La pregunta que se hace el mundo es si China ocultó el origen del virus. Aún no se sabe cómo se infectó el paciente cero. El contagio de un animal a un ser humano no se ha podido probar porque parece ser que la primera persona infectada no tenía vínculos con el mercado húmedo donde se habría originado. De hecho nunca se llegó a identificar al llamado paciente cero.

La OMS ha puesto en marcha una misión para investigar el origen de la epidemia que después de un año aún se desconoce.

Se cree que el origen estaría en los murciélagos en la provincia de Yunan, cosa que otros niegan porque la zona de Wuhan está lejos de Yunan. Por otra parte el pangolín como vector para el contagio nunca pudo ser probado.

¿Cómo será la investigación que quiere llevar a cabo la cuestionada OMS? Habrá dos fases a cargo de 10 expertos chinos y 10 expertos de otros países.

La primera fase comenzará en Wuhan y después seguirá en el resto de China y en otros países. Los expertos internacionales solo podrán ir al foco de la pandemia cuando los chinos hayan terminado el trabajo (¿por qué no realizar el trabajo todos juntos?)

En la segunda fase se abordarán otros estudios que llevarán más tiempo. Con respecto al manejo de la enfermedad todos señalan a Xi Jinping, es decir, que lo hizo a discreción. Donald Trump fue siempre crítico, no fue el único, con lo que calificó de virus chino y que China tarde o temprano deberá rendir cuentas.

Un informe publicado en le revista The Lancet señala que cumplido el año hay unos 60 millones de infectados y más de un millón y medio de muertos. El informe afirma además de “claros pasos en falso y la existencia de un patrón de deficiencias institucionalizadas”. Es decir, que no estaban preparadas las autoridades chinas para hacer frente a la crisis. De hecho la verdad fue censurada. Y es muy probable que la OMS tuviera conocimiento de eso.

Las autoridades chinas siempre se jactaron de haber manejado todo con claridad y contundencia desde el principio pero el informe señala que hubo problemas para diagnosticar a los primeros pacientes.

Los entendidos sostienen que los manejos del gobierno chino pretendían mostrar un sistema sanitario eficaz y a su vez que no se revelara la auténtica gravedad del brote; (el despliegue técnico y televisivo mostrando en directo la construcción de dos hospitales fue digno de Hollywood) que sí se filtró en imágenes tomadas por celulares de turistas occidentales o por enfermeros y médicos chinos que lo dieron a conocer al mundo. Muchos de esos enfermeros y médicos, “desaparecieron”.

“Está claro que cometieron errores y no sólo los que ocurren cuando se trata de un virus nuevo, sino también errores burocráticos y políticos en la forma en que lo manejaron”.

“A pesar de las medidas draconianas y algunas complejas herramientas de monitoreo y vigilancia a la población sumado al confinamiento de unos 700 millones de personas, todo eso no contribuyó para ubicar la cadena de transmisión del virus”.

Para otros, el virus, ha sido un producto de laboratorio y lo que estamos viviendo es una guerra bacteorológica de baja intensidad. Quiero dejar en claro que más allá que esto pueda ser verdad o no y de llegar a ser verdad dudo que se lo proclame. Además el confinamiento mundial de personas ha sido un “experimento sociológico” increíble que solo pudo soñar George Orwell.

Más allá de la salud, que a nadie se le escape que está la política. La ventaja que nosotros tenemos en la actualidad en contraposición a otras épocas es que la información, tarde o temprano, se filtra, más allá de los controles que se quieran hacer a través de los medios de comunicación.