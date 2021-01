Tanya Roberts junto a James Bond en uno de sus films.



Tanya Roberts, cuyo nombre original era Victoria Leigh Blum, estaba paseando con sus perros en la Nochebuena y cuando regresó a casa se desmayó, informó el representante de la actriz al medio TMZ.

La llevaron al hospital y le pusieron un respirador pero no mejoró. Según la web de noticias estadounidense, la muerte de la actriz no está relacionada con el coronavirus.

Tanya estaba retirada de las cámaras pero tenía una gran vida social.

Roberts es conocida por su papel de Stacey Sutton, chica de James Bond (Roger Moore) en la cinta En la mira de los asesinos o Una vista para matar (A View to a Kill, 1985). También protagonizó la quinta y última temporada de Los ángeles de Charlie (Charlie's Angels, 1976-1981).

Tanya se hizo popular en su papel de ser una de las chicas Bond.

Aún se desconocen las causas de su repentino deceso ya que el desmayo produjo algunos golpes relacionados a la caída fuerte que tuvo en su hogar.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de duelo y recuerdos sobre la célebre actriz.

We’re sad to report that Tanya Roberts has died at the age of 65. pic.twitter.com/1CYEc5sSVG