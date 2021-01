Leticia Siciliani

Leticia Siciliani se convirtió en una de las figuras de "Masterchef Celebrity" y aunque hace tiempo decidió no dar más detalles de su intimidad, en una entrevista radial habló de su noviazgo, que mantiene en el anonimato y de su deseo de ser madre.

"Cuando les conté a mi familia (que era homosexual), lo tomaron con naturalidad, porque la verdad es que ellos querían que yo estuviese bien. Quizás en ese momento les generó un poco de incertidumbre porque yo se los estaba contando con mucha angustia, no por lo que les estaba contando sino porque sentía que se los había ocultado. Hacía seis meses que había estado por primera vez con una chica, que era mi novia en ese momento, no era que se los había ocultado toda la vida, sino que recién me estaba descubriendo", contó sobre sus padres y cinco hermanos, entre quienes se destaca Griselda Siciliani.

Y agregó: "Ellos desde el primer momento lo aceptaron y cuando me vieron feliz, también fueron felices. Es algo que les pasa con todas las elecciones de mis hermanos, que somos híper diferentes todos: mi hermana mayor, que es laica consagrada y se fue a vivir afuera hace mil años; otra de mis hermanas decidió irse con su familia y tener otro tipo de vida. Obvio que ellos extrañan, y quizá prefieran otra cosa, pero no nos lo dicen, y nos bancan".

Además, recordó un hecho de discriminación en la calle del que fue víctima hace algún tiempo y contó: "La verdad es que no me pasó de nuevo, pero también es cierto que ahora que soy más conocida no me muestro tanto. Me pasaría lo mismo si estuviera de novia con un chico".

Sobre el pacto que mantiene con su pareja, de no revelar su identidad en los medios y en las redes, explicó: "Me cuesta mantener a mi novia en el anonimato, porque yo siempre fui de contar todo, pero es el arreglo que hicimos. Entendí que la vida pública es mía y no ella, y que es una elección de cada una. No es que cuando vamos por la calle caminamos cada una en la suya... ¡No! La vida la seguimos viviendo igual, lo único es que elijo no exponerla en las redes ni en la televisión".

Y habló con entusiasmo de sus ganas de ser mamá. "La adopción, tanto monoparental como para parejas heterosexuales u homosexuales es difícil en la Argentina. En este momento, no lo sé. Lo veo súper lejano. Sé que tengo el deseo, porque lo tengo desde chica. Pienso que adoptar sería una hermosa opción, pero sé que es difícil. Por eso, considero todas las opciones para maternar", reflexionó.

MASTERCHEF

Por primera vez en la historia de "MasterChef" en Argentina -ya sea la versión clásica o con famosos- el resultado de la gala de eliminación estuvo en manos de un participante. El desafío consistía en preparar platos para agasajar a cinco invitados. Algunos tuvieron que hacer recetas aptas para celíacos; otros, para vegetarianos, o que tengan una buena porción de carne.

Pero Leti Siciliani y Analía Franchín no alcanzaron a cumplir la consigna y quedaron entre las peores de la semifinal.

“Analía, vos hoy te tenés que ir, pero Leticia, tenés la oportunidad en este momento de dejarle tu lugar a alguien que sí tiene ganas de estar acá. Cambiar tu lugar por alguien que sí le pone la emoción que necesitamos que ponga. Te estamos dando una oportunidad, si te quedás, te quedás con ganas, con emoción y con todo lo que te pedimos que tenés que tener”, planteó sorpresivamente Germán Martitegui al momento de la definición. Y ante la propuesta del chef, la hermana menor de Griselda Siciliani reconoció que ya no está a la altura del certamen. "Que se quede Ana", decidió, más allá de que su compañera trató de persuadirla. Y agregó: "Analía disfruta mucho más de cocinar y eso es lo que me estaba faltando a mí".

“Leti, te dimos esta opción porque sentimos tu frustración, me parece que es súper honorable que pienses como pensaste. Fue muy lindo tenerte acá”, la despidió Martitegui. Mientras que Damián Betular señaló que la participante le recuerda a su hermana: “Me encantó acompañarte en todo este camino, sos muy buena onda y me emociona". Por último, Donato De Santis cerró: “Percibo que sos una persona que en la vida toma este tipo de decisiones, tenés este espíritu de sinceridad con vos misma y creo que en este programa aprendiste algo de cocina”.