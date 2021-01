Multas de tránsito en la Ciudad, NA.

Una suba del 82,5% en el valor de las infracciones de tránsito comenzó a regir desde este Lunes en la Ciudad de Buenos Aires, con multas que llegan hasta los 156 mil pesos. El ajuste está vinculado con la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que se utiliza para penalizar las faltas que se cometen en territorio porteño.

La última suba se aplicó en febrero del año pasado, y ahora la UF pasó de 21,40 a 39,05 pesos: un incremento del 82,5%. La multa por exceso de velocidad es la más elevada: hasta 156 mil pesos, arrancando por 2.733,40 pesos; en el caso de pasar el rojo un semáforo, es de 58.575 pesos.

Otros valores de las multas son: negarse a un control de alcoholemia, 11.715 pesos; no utilizar el cinturón de seguridad, mal estacionamiento, no respetar la prioridad peatonal, no contar con la VTV, conducir hablando por teléfono y violar la prohibición de ingreso al microcentro, todas 3.905 pesos; tapar la patente 39.050 pesos y pasar una barrera baja, de 15.620 a 78.100 pesos.

Además, superar la velocidad máxima permitida en hasta 20 km/h en calles o avenidas o en hasta 40 km/h en vías rápidas, 5.857,50 pesos; por encima de esos límites, 9.762,50 pesos; exceso de velocidad (más de 140 km/h): obstruir rampas para discapacitados, 11.715 pesos; obstrucción en carriles exclusivos de Metrobús; 5.857,50 pesos: colarse en los telepeajes de las autopistas de AUSA y no cumplir con el grabado de autopartes, ambas con 5.857,50 pesos; uso de vidrios polarizados y no portar licencia de conducir, 1.952,50 pesos en esos dos casos.