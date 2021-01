Pinamar.

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, subrayó que existe un aumento de casos de coronavirus por la llegada de turistas, pero aseguró que la cantidad de casos no amerita "una medida drástica".

"No hemos visto un salto de casos que amerite una medida drástica como las que se están discutiendo", indicó Yeza en declaraciones radiales.

El mandatario local remarcó que "hubo 11 infracciones por fiestas clandestinas".

"Con las fuerzas de seguridad tratamos de disuadir. No hubo ningún herido. Hubo cerca de 300.000 personas en Pinamar. Y tenemos 19 camas de alta complejidad, 11 con respirador", manifestó.

"Esto es caso a caso y día a día. No sabemos cómo vamos a estar epidemiológicamente en dos semanas. Antes teníamos 90% de contagiados entre pinamarenses y 10% turistas. Ahora ya estamos 50/50", señaló Yeza.

Por último, manifestó que los encuentros de Año Nuevo y Navidad generaron "nuevas olas de contagio" que se conocerán en los próximos días.