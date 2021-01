Anuncio del Primer Ministro británico, Boris Johnson. Foto: Reuters.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anuncia nuevas medidas de restricción con el objetivo de frenar la pandemia de coronavirus este lunes, entre nuevos reclamos para reconfinar de manera total a Gran Bretaña ante el avance imparable de una nueva cepa de coronavirus más contagiosa.

"El primer ministro tiene claro que se deben tomar ahora más medidas para detener este aumento y proteger el servicio nacional de salud y salvar vidas", sostuvo este lunes un portavoz de Downing Street.

"Los presentará esta noche", manifestó.

Los casos de coronavirus aumentaron de un modo exponencial en el Reino Unido durante las últimas semanas. El domingo se registraron cerca de 55.000 nuevos casos y en total fallecieron más de 75.000 personas en el país, la segunda cifra más alta de Europa. Así mismo, un nuevo récord diario de contagios de coronavirus se registró en el Reino Unido, donde los casos en las últimas 24 horas alcanzan los 58.784, sobre un total de casi 430.000 hisopados efectuados ayer.

"Si miras los números, no hay duda de que tendremos que tomar medidas más estrictas y las anunciaremos a su debido tiempo", dijo Johnson.

"El virus está aumentando realmente", finalizó diciendo Johnson.

Johnson habló por nuevo confinamiento. Video: Twitter.