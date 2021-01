Juan Gil Navarro.

El actor Juan Gil Navarro quien, decidió hacer público lo que le está ocurriendo en estos días y dejar un claro mensaje para sus fanáticos.

En su cuenta de Instagram, donde lo siguen cerca de 400 mil personas, compartió un pequeño video con una contundente reflexión.

"El 22 de diciembre pasado me detectaron covid y por eso necesité hacer dos cosas. Una, en principio es agradecer a toda la gente del Hospital de Clínicas, donde me realizaron el hisopado, y especialmente al doctor Gonzalo Lamas, que me siguió durante todos estos días, que afortunadamente pude pasar aquí en mi casa".

También compartió su testimonio: "no es una gripecita esto, no es algo que se pueda pasar rápido para generar anticuerpos ni ninguna de estas pavadas que estuve escuchando durante estos últimos meses", expresó frente a la cámara.

Este virus es real, es concreto, es terrible, es inesperado y pasa por encima de todas las diferencias políticas y sociales, y de todas las grietas. Así que por favor te pido que no subestimes esto y que lo tomes en serio y que por favor te cuides mucho porque es un virus que no tiene ningún tipo de lógica.