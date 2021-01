Infarto en pleno partido.

El suceso ocurrió en la tercera división portuguesa. El brasileño Alex Apolinario se desplomó en pleno partido tras sufrir un paro cardiaco. El jugador está estable y se recupera del susto.

El jugador del FC Alverca, formado en el Cruzeiro de Brasil, sufrió un paro cardíaco por el que perdió el conocimiento y cayó de espaldas al suelo en pleno encuentro ante el Uniao de Almeirim de la décima jornada del Campeonato de portugués.

El partido era por la undécima fecha de la tercera categoría del fútbol de dicho país europeo, cuando sucedió lo inesperado.

Alex Apolinario, futbolista del primero de los equipos mencionados, perdió el conocimiento como consecuencia de un paro cardíaco y cayó en pleno campo de juego.

El hecho tuvo lugar cuando transcurrían jugados 27 minutos del primer tiempo y sucedió sin que exista ningún tipo de golpe previo, lo que dejó a todos realmente atónitos.

Afortunadamente, la ambulancia acudió rápidamente y el jugador pudo ser reanimado camino al hospital mientras compañeros y rivales formaron un círculo rezando por su salud.