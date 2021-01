River le apunta a Palmeiras y a la final en el Maracaná el 30 de enero. Foto: NA.

River enfrentará hoy desde las 21.30 al Palmeiras por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, en el estadio "Libertadores de América" de Independiente de Avellaneda, con el arbitraje del uruguayo Leodán González. El VAR estará a cargo del chileno Julio Bascuñán.

El entrenador Marcelo Gallardo concentró a Milton Casco, que sufrió una distensión muscular hace apenas 10 días, por lo que podría utilizarlo en el lateral izquierdo, una zona donde perdió a su jugador titular y al habitual reemplazante en el mismo partido ante Arsenal.

En el equipo brasileño, campeón en 1999, reina el optimismo luego de conseguir el pase a la final de la Copa de Brasil, el segundo torneo en importancia del país y cuyo vencedor se adjudica un cupo a la Libertadores 2021.

Noticias relacionadas

Además, la serie semifinal ante River le trae buenos recuerdos, porque fue justamente el elenco argentino su rival en la misma instancia de la Libertadores cuando consiguió su único título.

Al igual que el “Millonario”, Palmeiras sufrió lesiones en sus jugadores en los últimos días y mantienen algunas dudas en su formación titular.

Uno de ellos fue Gabriel Veron, una de sus figuras, que finalmente se recuperó de una dolencia en su muslo derecho y estará disponible para el choque copero.

El DT portugués Abel Ferreira aún tiene otros jugadores entre algodones, aunque sabe que Verón, un hábil delantero de 18 años que habitualmente juega por el sector derecho, es clave por los tres goles que convirtió en la actual Libertadores.

La semifinal de revancha será el martes 12 de enero en el Allianz Parque de San Pablo, en el nuevo estadio de Palmeiras.

Probables formaciones y horarios del encuentro:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz o Javier Pinola, Pinola o Milton Casco; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Jorge Carrascal, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez, Viña; Danilo o Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gabriel Veron, Rony y Luiz Adriano.

DT: Abel Ferreira.