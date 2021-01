Araceli Arámbula.

Araceli Arámbula, la actriz mexicana exitosa, posó desnuda y lo compartió en su cuenta de la red social Instagram. Diosa total, demostró no tener pudores con su cuerpo.

La ex de Luis Miguel y madre de sus hijos, dejó un mensaje al pie de la foto sobre el año nuevo ya iniciado: "Por un 2021 lleno de SALUD, ABUNDACIA Y BIENESTAR ✨ #MiArafamiliabella. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza".

"No se olviden ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice. Les comparto mi primera foto del año con todo el Amor y enorme talento de mi gran y muy querido AMIGO, un ser humano muy especial en mi vida @urielsantanafoto #Usantanaphotobook. QUE EL REFLEJO DE SU CORAZÓN SEA EL RESULTADO DE SUS ACTOS!!!", finalizó en su mensaje.

El posteo de la diosa de 45 años ya tiene más de 218 mil Me Gusta de parte de los seguidores de la artista que se ganó su lugar en los medios por sus personajes en diferentes novelas y por ser la protagonista de "La Doña".

Araceli Arámbula es la protagonista de "La Doña", la exitosa telenovela serie mexicana que saltó de Telemundo a Netflix, con un éxito increíble. Es así, que la tira tuvo una segunda temporada bajo el nombre de "La Doña 2" que se estreno en enero de 2020. Su personaje de mala se ganó la atención de los espectadores. En la tira, incluso, fue la madre de Danna Paola, quien sorprendió en la serie "Élite" de Netflix, se lanzó con éxito en la música y hasta se dijo fue la tercera en discordia en la separación entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel.

Araceli es madre de dos hijos, Miguel Gallego Arámbula y Daniel Gallego Arámbula, fruto de su relación con Luis Miguel (Gallego Basteri). El divorcio entre ellos fue polémico e incluso le reclamó la presencia al artista en más de una ocasión para ver a los niños.