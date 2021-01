Belu Lucius.

El nuevo desafío de Masterchef Celebrity proponía hacer la búsqueda de los ingredientes jugando al "gallito ciego".

La participante Belu Lucius y su compañero El Polaco formaron equipo, donde el cantante sería guiado por la Influencer, quien no pude evitar tentarse de la risa, al extremo.

A Belu se le complicó hasta para diferenicar la derecha de la izquierda, decía El Polaco. Ya con un ataque de risa porque su compañero estaba “manoteando todo, no agarra nada”, hizo una revelación con un grito que dejó sin palabras a todos: “¡Me estoy meando!”.

Noticias relacionadas

“Me estoy tentando y me voy a mear. ¡Me estoy meando! ¿Entendés que se me está cayendo el chorrito de pis?”. Algo preocupado, Santiago del Moro consultó por su algo ocurría, pero la respuesta de la influencer era la misma: “Chicos, me hice pis”. Al levantar el delantal estaba la prueba.