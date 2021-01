Rodean la casa de Juan Guaidó, líder opositor en Venezuela. Foto: Twitter Juan Guaidó.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este martes que Fuerzas del régimen del socialista Nicolás Maduro rodearon su casa para amedrentarlo.

El director del Centro de Comunicación Nacional, Alberto Ravell, informó a través de las redes sociales que "esbirros de la dictadura de Nicolás Maduro mantienen rodeada la residencia del presidente de Venezuela, Juan Guaidó".

La situación se dio en las inmediaciones de la residencia de Guaidó en la ciudad de Caracas, la capital venezolana.

"Este es el método de la dictadura y por el cuál están señalados por delitos de lesa humanidad. Hemos enfrentado estos obstáculos y seguimos adelante", señaló el referente opositor.

A través de su cuenta de Twitter, Guaidó agregó: "Mientras la dictadura intenta generar terror y militariza el parlamento, estaremos instalando el nuevo periodo de la legitima Asamblea Nacional".

Tensa situación en Venezuela. Canal 26.