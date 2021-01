La reina Isabel II le otorgó a la patóloga Argentina la Orden del Imperio Británico (OBE).

*Por Mauro Calvagna

Marta Cohen es argentina y en el ámbito de la medicina es reconocida mundialmente como la patóloga pediátrica argentina que fue distinguida con el título de oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE, por su sigla en inglés), uno de los galardones más prestigiosas del Reino Unido, otorgado a la médica en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante.

En una entrevista exclusiva para Diario26.com desde la ciudad británica de Sheffield, la científica habló de cómo llegó desde La Plata a convertirse en una de las patólogas más reconocidas en el Reino Unido y relató su camino para llegar a la meta.

"Yo llegué a Reino Unido vía Sudáfrica. Allí terminé mi especialidad en Patología Pediátrica en el Hospital de niños de Sudáfrica (...) Trabajé diez años en el Hospital de La Plata y cuando vino el corralito financiero en Argentina pensé en el futuro de mis hijos y en 2003 ya estaba viviendo en Reino Unido", afirmó Cohen.

Noticias relacionadas

Cohen, actualmente vive en el Reino Unido y trabaja en el Hospital de Sheffield siendo la jefa , al norte de Inglaterra, pasa a formar parte de la "Excelentísima Orden del Imperio Británico", fundada el 4 de junio de 1917 por el rey Jorge V, que otorga actualmente la reina Isabel II a todos aquellos cuya actividad repercute de manera significativa en el Reino Unido.

Reconocimiento de la Orden del Imperio Británico otorgado por la reina Isabel II.

En relación a su migración a su lugar de residencia, Cohen explicó que: "Me enteré que en Reino Unido estaban buscando patólogos (somos muy pocos en el mundo) y preparé mi CV en inglés y lo cargué en la página del gobierno de salud (...) A las dos semanas me llegó una carta del ex primer ministro Tony Blair invitándome a presentarme al reclutamiento con todo pago".

En cuanto al premio, explicó que en el Reino Unido es tradición que para el cumpleaños de la soberana se otorguen este tipo de distinciones a ciudadanos que se han destacado en arte, ciencia o deporte.

"Estaba en mi casa y recibí una llamada de la oficina de Gabinete británico donde me decían que mi nombre estaba en la lista de la Excelentísima Orden de Honor de la Reina Isabel II por mi investigación de la muerte súbita en lactantes. Cuando me lo dijeron pegué un grito de alegría", relató la médica que es egresada de la Universidad de La Plata (UNLP) y Directora Clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética del Hospital de Sheffield.

Hospital de Sheffield donde Cohen es directora.

Cohen oriunda de Trenque Lauquen, al ser distinguida con un galardón que recibieron Paul McCartney (1965), John Lennon (1965), Bill Gates (2005) y Bono (2007), entre otras personalidades: "La Orden del Imperio Británico (OBE por sus siglas en inglés) es un regalo que la reina otorga a las personas que trabajaron con la comunidad y para la comunidad. Fue un gran honor recibir esta mención".

En cuanto a su nombramiento por parte de la Soberana británica, la médica también recordó que hace treinta años atrás, la médica argentina ya fallecida, Julia Polak, recibió otra de las distinciones que otorga la soberana británica y fue nombrada "Dama del Imperio británico (DBE).

En este caso Cohen fue la primera mujer argentina en recibir semejante distinción post guerra de Malvinas: "Esta mención habla de la inclusión de Reino Unido que acepta a todos (...) Fui la primera profesora mujer y Argentina en una universidad británica sabiendo los antecedentes de la guerra".

Si bien la Reina Isabel es la encargada de la ceremonia de entrega de las medallas en el Palacio de Buckingham, este año aún no se dieron a conocer los detalles de la entrega, en el marco de la pandemia por coronavirus.