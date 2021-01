Mensaje del profesor de Corrientes.

Un posteo de un profesor de Corrientes terminó en escándalo. El hombre compartió un mensaje en forma de "chiste", tal como explicó, pero cargado de misoginia. Todo derivó en la denuncia de padres y alumnos para que lo destituyan de su cargo de docente.

El hecho en las redes sociales ocurrió el pasado martes 29 de diciembre en vísperas de Año Nuevo cuando un profesor de la asignatura de lengua y literatura compartió en su Facebook un comentario desafortunado: escribió sobre cómo debían ir vestidas sus alumnas para aprobar los exámenes... y que no se preocuparan por la ropa interior que debían .

Se sabe que el profesor es oriundo de la ciudad de Mercedes en la provincia de Corrientes. Se llama Sebastián Barbará y compartió con su “grupo de contactos” un mensaje que decía: “Chicas no importa el color de la tanga para Año Nuevo, para aprobar los finales es sin tanga y en la casa de los profesores”.

Se hizo viral. Lo vieron alumnas y padres del instituto y lo denunciaron por sexista y misógino. La denuncia se llevó a cabo en la Municipalidad de Mercedes y contó con el apoyo de organizaciones de género, de derechos humanos, políticas y sindicales.

Luego, el profesor quiso aclarar que fue “un chiste y copiado, ni siquiera mío”, pero no fue suficiente. La Oficina Municipal de la Mujer y la Diversidad repudiaron “fuertemente los dichos sexistas y denigrantes hacia el género femenino” del profesor, quien era responsable de cátedras y coordinador de carrera en un Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) del sistema público.

Ante la situación, la Asociación de Derechos Humanos de Mercedes dijo que “este tipo de expresiones no son solo un posteo, sino que forman parte de un historial cargado de odio, misoginia, xenofobia y violencia verbal”.

Luego de las denuncias y pedidos de castigo “ejemplificador”, el profesor hizo su descargo: “Esta vez, aclaré expresamente que era un chiste y copiado, ni siquiera mío, pero no fue suficiente. Lo compartí estrictamente con mi grupo de contactos para que personas que no me conocen no me mal interpretaran… Un poco de sensatez y menos fanatismo. Fin del tema para mí“. Habrá que ver qué sucede en los próximos días.