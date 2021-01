Serratos y Selena, impacta el parecido para la serie de Netflix.

Por Claudia Seta*

Una voz puede enamorar a millones de oídos, hacerlos bailar, enamorar y emocionar al mismo tiempo. Esa era la voz de Selena, la niña de Texas que logró conquistar al mundo con su música. La Reina del Tex-Mex, así la llamaron y así vio la gloria muy joven... pero la disfrutó poco porque la encontró la muerte a mitad de camino y a manos de la presidenta de su fan club, Yolanda Saldívar.

Selena Quintanilla Pérez había nacido en Lake Jackson, Texas, el 16 de abril de 1971. Con raíces mexicanas, se inició en la música cantando en inglés desde pequeña. Ella, por el placer de cantar. Pero su padre, Abraham Quintanilla Jr. vio en su hija el talento y dedicó su vida a hacerla crecer como una artista profesional. No descansó hasta convertirla en una de las cantantes latinas más exitosas e influyentes... y más vendedoras también, con más de 65 millones de discos vendidos en todo el mundo y sólo superada por Gloria Estefan y Shakira.

Selena, La serie de Netflix

Es así, que Netflix eligió contar su vida en una producción impactante donde la actriz estadounidense Christian Serratos fue la elegida para ponerse en la piel de la gran artista en Selena, La Serie. Venía de ser conocida por interpretar a Suzie Crabgrass en la serie de Nickelodeon, Manual de supervivencia escolar de Ned; a Angela Weber en la saga de películas Crepúsculo y participar en The Walking Dead.

Antes de la serie fue la película sobre Selena que llevó al estrellato a Jennifer Lopez, que luchaba desde hace años con destacarse en el cine y entrar en la música. Justamente ese fiilm de 1997 llevó a JLO a un camino sin límite de escalas. Dirigida por Gregory Nava, Lopez logró el ALMA Award a la Mejor Actriz en una Película y fue nominada al Premio Globo de Oro a la Mejor Actriz Principal - Comedia o Musical.

La serie, entonces, era un gran desafío. Quedó bajo la producción ejecutiva de Abraham Quintanilla,​ Suzette Quintanilla,​ Rico Martínez​, Simran Singh,​ Moisés Zamora​ y Jaime Dávila​. Fue estrenada el 4 de diciembre de 2020 y quedó conformada como una primer temporada de 9 capítulos que narra sus inicios hasta la separación de su pareja, Chris Pérez, a quien conoció sumándose el músico como guitarrista de Selena y Los Dinos.

Serratos en la piel de Selena, La serie de Netflix

Serratos, elegida de un casting, tenía el desafío de enamorar a los fanáticos de la artista con su trabajo. Y, sin lugar a dudas, convenció por parecido y el aprendizaje de los movimientos exactos de Selena sobre el escenario: el jugueteo de su mano derecha con el micrófono, sus labios sensuales seduciendo en cada estrofa, su sonrisa amplia que dejaban achinados sus ojos, su largo pelo negro hasta media espalda y sus bellas curvas femeninas bien latinas que encandilaron en todo ese conjunto que la volvió como una figura iluminada de la música.

Desde su lanzamiento, Selena se ubicó como la serie más elegida en Estados Unidos y prácticamente toda Latinoamérica, incluyendo México, Argentina, Colombia, Perú y Chile. Globalmente se posicionó como la séptima serie más escogida en el servicio del streaming. Siendo top ten incluso, recibiendo críticas a favor y en contra, pero atrayendo a la audiencia.

La serie de Netflix. Trailer.

Cuenta la historia que ya desde 1979, una pequeña Selena endulzaba con su voz a su familia, primero, y después a los lugareños en donde se presentaba en escenario junto a sus hermanos AB. Quintanilla III y Suzette Quintanilla, grupo que viera la luz con el nombre de Los Dinos. Sus canciones en inglés eran sus preferidas, pero no las del público tejano que esperaba oír su idioma en las fiestas y reuniones. Es así, que Abraham convenció a su hija de cantar en español, algo que le fue difícil a la intérprete que no pronunciaba ni una palabra en el lenguaje de sus orígenes. Esa lucha de Selena con el idioma se refleja en la serie.

Sin embargo, la gran apuesta de don Quintanilla funcionó. Selena pasó de ser un éxito en los pueblos a sonar en la radio y encaminar su carrera paso a paso hacia el suceso de ventas, mayor aún post mortem. La Reina del Tex Mex es la voz encantadora de hits como Amor Prohibido, Como la flor, Bidi bidi bom bom, La Carcacha, No me queda más, La llamada, Que creías, entre tantas otras. Melodías que fueron versionadas por otros artistas a lo largo de los años. Un disco post mortem en inglés, Dreaming of you, logró un éxito increíble de ventas latinas y anglosajonas.

La serie de Netflix recorre los días de su niñez, la lucha de los Quintanilla hacia encontrar productores y una discográfica que los fichara. Puertas cerradas y shows que no terminaban de convencer a organizadores de eventos que pagaban poco dinero. Viajes constantes en un trailer familiar, yendo pueblo por pueblo... Finalmente, las melodías compuestas por su hermano AB y por Pete Astudillo logran sonar en la radio, haciendo bailar a "la raza latina" y generando el interés por conocer en persona a esa VOZ cautivante.

En 1989, a los 18 años, consigue un contrato con EMI Latin. El tiempo invertido en esfuerzo y dedicación tienen sus frutos para Selena y todo su equipo de trabajo. La empiezan a reconocer en las calles y negocios. Increíble es el relato cuando va a comprar ropa a una tienda y sus fanáticos colman el lugar sólo por un autógrafo o sonrisa de la morocha tejana que se abría paso a los premios y reconocimientos en la música.

Selena fue nombrada "la artista latina más influyente y de mayores ventas de la década del '90" por la revista Billboard, así como ser la única artista femenina en haber tenido cinco álbumes al mismo tiempo clasificados en la lista Billboard 200. Ganó un Grammy en 1993 por Selena Live! al Mejor álbum regional mexicano y fue nominada en 1995 por Amor Prohibido en la misma categoría y en 1998 por Selena al mejor álbum de banda sonora.

En 2020, Selena fue declarada por la misma revista Billboard como "la artista latina femenina más grande de todos los tiempos".

Y en otro hecho histórico, Selena recibirá el premio la trayectoria artística en la próxima edición de los Premios Grammy, que se celebrarán el 31 de enero.

La vida amorosa de la intérprete de "Como la flor" tiene como protagonista a Chris Pérez, a quien conoció gracias a su hermano cuando le hizo hacer una prueba como guitarrista para Los Dinos. Con un look rockero, que acentuó el sonido de la agrupación (ver La Carcacha), Quintanilla padre dio el visto bueno a su ingreso... sin saber, que el muchacho de pelo largo enamoraría a su hija. Los conflictos familiares para evitar que se frene la carrera de Selena también son parte de la historia y justamente dan fin a la primera temporada de la serie. Chris fue el gran de Selena.

Selena y Chris Pérez.

Entre los detalles más llamativos que no tienen que ver con la música, cuenta la serie que la cantante no asistió a la escuela secundaria de manera presencial y aprobó unos exámenes que le dieron el título de bachillerato.

También narra su amor por la moda y los trabajos junto a su hermana Suzette elaborando vestuarios con poco presupuesto para la banda. Increíblemente, con el fenómeno conseguido pudo abrir dos boutiques entre 1993 y 1994, en San Antonio y Corpus Christi, que a la vez funcionaban como peluquerías bajo el nombre de Selena Inc.

Además, en 2016 y 2020 su colaboración póstuma con MAC Cosmetics se convirtió en la colección más vendida en la historia de los cosméticos.

Se sabe que otros conflictos familiares se generaron con la muerte de Selena a los 23 años. Fue en 1995 y llevaba tres años casada con Chris. Al no dejar un testamento, se generó un conflicto entre su familia y su esposo. Según Billboard, Quintanilla padre ofreció a Pérez el 25% de ganancias a razón de los ingresos netos de la artista, a cambio de ceder los derechos de su música, imagen y vida. Fue aceptado por el guitarrista.

Quintanilla declaró en un documento judicial que Pérez había recibido alrededor de US$3 millones a lo largo de los 25 años desde que el acuerdo se firmó. No aceptando que el músico hiciera un programa de televisión basado en un libro de su autoría sobre Selena. Demanda de por medio, ganó en la corte.

En la segunda y nueva entrega de la serie de 11 episodios (conformando el total de 20 capítulos entre ambas temporadas), que está planeada para mediados de año en adelante, se narrarán los momentos más dramáticos de la carrera y la vida de la estadounidense de origen mexicano.

Sin dudas, serán lo más doloroso para quienes admiraban a la artista que fuera asesinada el 31 de marzo de 1995 por la presidenta de su fans club, Yolanda Saldívar en el motel Days Inn de la ciudad de Corpus Christi.

Saldívar, de suma confianza para la artista, estaba siendo investigada por la familia Quintanilla luego de que varios seguidores comunicaran que habían enviado dinero al club de fans pero no recibieron nada de lo prometido, el merchandising. Preocupaba porque no sólo estaba a cargo de esa función sino que además tenía el rol de dirigir las boutiques de Selena. Incluso había dejado su trabajo de enfermera para ello.

La mujer terminó condenada a cadena perpetua. Estaba con Selena en el momento del deceso y se habló de una discusión entre ambas. Un disparo terminó con la vida de la artista.

Según los detalles, la bala destrozó el hombro derecho de Selena, lacerando ese pulmón, las venas y una arteria mayor, lo que provocó pérdida masiva de sangre. Tras 50 minutos de maniobras de reanimación, a las 13.05 horas del viernes 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla fue declarada muerta.

Desde prisión y hasta el día de hoy, Saldívar niega haber sido la asesina, dejando así un misterio aún más grande en el legado de la querida y recordada artista.

*Claudia Seta. Lic. en Comunicación Social. Periodista de Diario 26 / Canal 26

Twitter @setaclaudia / Instagram @claudiaseta