Mar del Plata, turismo. Foto: NA.

Durante estos últimos días, el aumento de casos de coronavirus fue cada vez más en ascenso y a pesar de eso se vio gran amontonamientos de jóvenes y familias en la Costa Atlántica.

En Mar del Plata, se cancelaron reservas ante el temor de que impongan restricciones durante la próxima semana.

En declaraciones a Infobae, Avedis Sahakian, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) declaró que "casi todos los hoteles sindicales están cerrados y, en hoteles privados, un alto porcentaje también cerrado".

"De los pocos hoteles que abrieron no llegan al 20% de reservas para enero. Es muy difícil trabajar así, es complicado encarar el futuro de esta manera", siguió Sahakian, que también aseguró que es por el "temor que genera no saber qué sucederá la semana siguiente" lo que hace que se cancelen las reservas, explicó.

Por los rumores que circulan sobre un posible toque sanitario en las localidades turísticas de la costa, el empresario aseguró que "entiende" la especulación de la gente.

Este martes al mediodía, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció en una rueda de prensa que, a pesar del notable aumento de contagios de coronavirus, esta semana no se adoptarán medidas restrictivas pero sí evaluarán la situación durante la próxima.

En su discurso, Kicillof habló de “fortalecer los controles y pedir a la población que vuelva a cuidarse como lo hacía en los peores momentos. Estamos llegando a una situación que puede volverse crítica”. Sus declaraciones ocurrieron tras la reunión que mantuvo junto a los intendentes de los municipios de la Costa.