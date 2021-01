Fernán Quirós, ministerio de salud porteño, Captura YouTube

La Ciudad de Buenos Aires también toma recaudos ante el avance del número de contagios. El ministro de Salud porteño Fernán Quirós anticipó que no descarta nuevas restricciones en la Ciudad si los contagios de coronavirus siguen en aumento en el distrito. “Si la curva sigue en esta condición, va a haber que tomar decisiones en el corto plazo que sean más pragmáticas”, dijo este miércoles en conferencia de prensa.

Primero se buscará el diálogo, “en particular con los grupos etáreos de 10 a 20 años y de 20 a 30 años, que son los que han aumentado más en los últimos 15 días”, sostuvo Quirós.

Además, explicó que en todo el mundo “lo que ha pasado con las segundas olas es que han surgido por la interacción social, sobre todo de los jóvenes”.

“Las personas de entre 15 y 30 años el perciben el fenómeno sanitario de bajo riesgo, pero perciben como un fenómeno de mucho dolor y alteración de la salud mental la dificultad de la sociabilización. No es que no quieren entender, es la característica típica del ser humano en esa etapa evolutiva”, dijo para no culpabilizar a este segmento de población.

“Necesitamos respetar a los jóvenes en lo que necesitan, al mismo tiempo que ellos necesitan respetar que lo que necesitan lo tienen que hacer de una manera diferente”, agregó.

Un total de 1.491 nuevos casos y 11 muertos por coronavirus fueron reportados en las últimas 24 horas en la ciudad de Buenos Aires, lo que elevó a 179.045 el número de contagiados y a 5.927 el de fallecidos en el distrito desde la llegada de la pandemia.

En tanto, la ocupación de camas de terapia intensiva era hoy del 28%, según informó esta mañana el Ministerio de Salud porteño en el parte diario de la situación sanitaria.

Quirós precisó que en el sistema de salud pública están ocupadas actualmente 126 camas con personas en estado de gravedad sobre un total de 450 disponibles para pacientes en esta situación.

En los casos moderados, la ocupación es de 16,6% (250 sobre 1.500 disponibles) y, en los leves, de 3,7% (189 sobre 5.000).

El parte del Gobierno porteño de hoy añadió que 876 pacientes fueron dados de alta ayer, con lo cual suman 150.932 las personas recuperadas desde el inicio de la pandemia.