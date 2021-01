Alberto Fernández. NA.

El presidente Alberto Fernández aseguró esta mañana que "una de las cosas más" le "cuesta" es hacer entender a distintos sectores que "no es un país normal, es un país en pandemia".

"Estamos en una situación particular. Una de las cosas que más me cuesta como Presidente es que yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si estuviera gobernando un país normal: esto no es un país normal, es un país en pandemia, un mundo en pandemia", sostuvo el mandatario.

En declaraciones a Radio Con Vos, el jefe de Estado añadió: "Mi mayor preocupación era que a ningún argentino le falte comida. Tengo la íntima tranquilidad de haberlo logrado. Pasamos dos fines de año sin haber tenido un solo saqueo, un solo reclamo de gente que decía necesitar y el Estado no la estaba atendiendo".