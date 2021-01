Temporal en la Costa bonaerense. Foto: Twitter.

La Costa Atlántica bonaerense y el Interior de la Provincia de Buenos Aires fueron afectados por fuertes tormentas, que provocaron inundaciones y hasta voladuras de techos por las ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta rojo para los distritos de San Cayetano, Lobería, Adolfo Gonzáles Chaves, Coronel Dorrego, Tres Arroyos y Necochea, así como uno naranja para Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, General Madariaga, General Pueyrredón, Maipú y Balcarce.

Como consecuencia del frente de tormenta que avanzó sobre la Costa Atlántica, en Villa Gesell se registraron calles inundadas, por lo que los bomberos locales instaron a la población a no abandonar sus hogares.

También el partido de Dolores se vio afectado por las fuertes lluvias y las ráfagas de viento, que incluso volaron techos de chapa de algunas viviendas.

Imágenes de las inundaciones en la costa. Video: Twitter.