Boca vs. Santos

Boca, vigente campeón argentino y en plena curva ascendente futbolística, recibe a Santos de Brasil en el inicio de la serie de semifinales de la Copa Libertadores, en el que intenta dar un primer paso a la definición por el título prevista para el 30 de enero en el estadio "Maracaná" de Río de Janeiro.

El partido se disputará en el estadio "La Bombonera" de la Capital Federal a partir de las 19:15, con arbitraje del chileno Roberto Tobar y televisación de ESPN, canal 1011 de Telecentro.

El "Xeneize" viene de empatar 2 a 2 ante River en un intenso partido por la Copa Diego Maradona y llegará con más de 90 horas de descanso para este encuentro.

Noticias relacionadas

De todas formas, el entrenador Miguel Ángel Russo guardó a varios de los habituales titulares el sábado pasado para tenerlos en óptimas condiciones en este encuentro.

Your browser does not support the video element.

En el torneo continental, que Boca ganó en seis oportunidades -el último en 2007 con Russo como DT-, viene de eliminar a Internacional de Brasil y a Racing, en dos series muy parejas de octavos y cuartos de final, respectivamente.

Russo no podrá contar con el mediocampista Jorman Campuzano, que sufrió una distensión muscular en el Superclásico -además fue expulsado- y quedó descartado, incluso, para la revancha de la serie.

Por su parte, Santos tuvo que dejar en el camino a Liga de Quito -con sufrimiento- y al candidato Gremio -con contundencia- para estar presente en esta instancia.

El último fin de semana, el "Peixe" empató 1 a 1 con Ceará por el Brasileirao.

El entrenador Alexi Stival, que utiliza un esquema inicial de 4-2-3-1, repite el mismo equipo que eliminó a Gremio en cuartos de final.