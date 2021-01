Incidentes en el Capitolio de Estados Unidos, REUTERS

Un grupo de manifestantes en favor de Donald Trump irrumpió dentro del Capitolio de los Estados Unidos provocando que la seguridad del edificio lo evacuara y obligara a suspender momentáneamente la sesión donde se debatían los votos del Colegio Electoral que promulgaría oficialmente a Joe Biden como el próximo presidente norteamericano.

Manifestantes con banderas confederadas cruzaron el primer cerco de seguridad e ingresaron al congreso donde se debatía la promulgación de Joe Biden.

Así, el Capitolio de Estados Unidos fue cerrado con sus legisladores adentro cuando estallaron violentos enfrentamientos entre los partidarios del presidente Trump y la policía. Las autoridades de seguridad emitieron un anuncio dentro del edificio mientras los representantes se reunían y se esperaba que votaran para afirmar la victoria del líder demócrata. Debido a una “amenaza de seguridad externa”, nadie podía entrar o salir del complejo del Capitolio y ambas cámaras entraron abruptamente en un receso.

Los videos se multiplican en las redes sociales y son inéditos: la violencia alcanzó a nivel inusitados y algunos periodistas del lugar aseguran que los manifestantes se encuentran armados.