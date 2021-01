Donald Trump, REUTERS

Apenas una hora después de arengar a los manifestantes con un discurso encendido en el que prometió no reconocer su derrota, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió por Twitter evitar "la violencia".

"Le estoy pidiendo a todos en el Capitolio estadounidense que se mantengan pacíficos. ¡No a la violencia! Acuérdense, SOMOS el partido de la ley y el orden, respetemos a la ley y a los grandes hombres y mujeres en azul (policías). ¡Gracias!", tuiteó el mandatario luego que miles de sus simpatizantes tomaran las escalinatas y la entrada de la sede del Congreso y hasta lograran irrumpir en los recintos de las dos cámaras.

Las palabras de Trump fueron inmediatamente criticadas por analistas, medios de comunicación y hasta por uno de sus correligionarios.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!