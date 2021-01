Leo Montero.

Una pregunta de la trivia de su programa de entretenimientos "Mejor de noche", el conductor Leo Montero incluyó una pregunta que tocó la sensibilidad de todos y fue repudiado en redes sociales.

“¿En qué playa de Uruguay apareció el cuerpo sin vida de Lola Chomnalez, asesinada en diciembre de 2014?”, preguntó insólitamente Leo Montero al tiempo que desplegó una serie de opciones.

Los dos participantes debían elegir entre cuatro opciones cuál era la correcta, que haría que el ganador sumará a su haber 20mil pesos.

La indignación de los telespectadores no tardó en reflejarse en las redes sociales:

"Usan los femicidios para hacer juegos de preguntas en la tele", comentó atónita la usuaria "@Mugresitah", y dio comienzo a un filoso intercambio de tuits. Los espectadores que suelen ver el programa aclararon que se trata de una iniciativa para "visibilizar" los casos de femicidios ocurridos en nuestro país y que luego de ese segmento Montero entrevista a los abogados querellantes para informar cómo siguen las causas judiciales que todavía no fueron resueltas.

El conductor se refirió al pólémico suceso y pidió disculpas a travéz de su cuenta de Twitter:

Aclaracion. PEDIMOS DISCULPAS. En nombre de @MDN_C9 @canal9oficial @Prensa_Kuarzo x haber incluido una pregunta sobre femicidio en nuestro juego. Fue 100% desatinado. Asumimos el error y no volverá a suceder. Saben Uds c el respeto y altura q me manejo c estos temas. Gracias !!