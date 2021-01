IMÁGENES SENSIBLES. El dramático instante del ataque.

Un nene de dos años quedó envuelto en un ataque de motochorros que quisieron asaltar a su madre y a su abuela en la localidad bonaerense de Monte Chingolo.

El lamentable hecho ocurrió a las 14:10 del pasado miércoles en la calle Bolaños al 3.500, en la mencionada localidad del partido de Lanús.

Tres mujeres y el niño caminaban por la vereda cuando fueron abordadas por tres jóvenes que iban a bordo de una moto y que buscaban robarles los celulares y otras pertenencias.

Al ver a los ladrones, dos de las mujeres corrieron hacia adelante, mientras que la restante tomó el camino contrario.

Estático, inmovilizado y sorprendido por la situación quedó Francesco, de dos años.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en el que el niño observa cómo los delincuentes intentan arrebatarles los teléfonos a su madre y a su abuela, quien recibió algunos golpes de parte de los ladrones.

"Francesco está bien, por suerte no quedó en shock, no se puso a llorar. Mi mamá quedó golpeada, con moretones", contó Luciano, el tío del niño.

Uno de los delincuentes fue detenido, pero al tratarse de un menor de 15 años fue liberado a las pocas horas.

IMÁGENES IMPACTANTES. Violento ataque de motochorros con un niño en medio.