Pinamar, arrasado por un tornado, balnearios afectados, volaron techos y hay zonas sin luz

Pinamar arrasado por el tornado.

Una tormenta con tornado incluido arrasó Pinamar. Las imágenes mostraron como se volaron techos y hasta se arrancaron árboles de raíz. Además, se voltearon carteles y se destrozaron las carpas de un sector de balnearios del centro de la localidad.

El hecho generó el alerta en el punto turístico. CANAL 26 se hizo presente en la zona para mostrar lo que dejó el temporal. El balneario terminó destrozado, sillas y carpas fueron afectadas y se trabaja para arreglar todo lo antes posible.

Ante la situación, Claudio Guzmán, director deportivo y socio de La Escondida dijo a Canal 26: "Hoy nos preocupa el temporal, estamos levantando el parador porque sufrimos el pasaje de la cola de un tornado. Lo veíamos venir, es un segundo... contuvimos las puertas del restaurante porque se metía. Gracias a que el cerramiento está bien hecho pudo rebotar ahí y empezó a tomar fuerzas en el medio, en el centro y pudo esquivar las otras carpas pero estas las levantó todas... estamos lamentando nada más que daños materiales".

Más temprano, habló el municipio sobre la situación. "Es una catástrofe", le dijo Lucas Ventoso, el secretario de Seguridad del municipio al sitio Infobae.

Ocurrió en la madrugada del miércoles y se mantuvo todo el día. El fenómeno generó el alerta y miedo. Las calles de la localidad bonaerense se inundaron y cerca de las 18 se produjo una tromba por encima del centro de la ciudad, sobre la línea de la avenida Bunge, generando destrozos en la zona.

Por lo que se supo hasta ahora, tres personas resultaron heridas producto del temporal. Una de ellas quedó internada, otra fue derivada a un hospital de mayor complejidad por la fractura de la columna lumbar y un tercer paciente ya fue dado de alta tras sufrir un corte profundo en el cuero cabelludo.

Ante lo ocurrido, el intendente Martín Yeza escribió en sus redes sociales: "Como resultado de las fuertes tormentas que se sucedieron sobre Pinamar en las últimas horas estamos trabajando en todos los barrios: sabemos que hay calles anegadas, árboles caídos y pluviales que no dan abasto. Todos los equipos están en la calle trabajando: guardia urbana, Defensa Civil, Desarrollo Social, Servicios Urbanos y secretaría de Seguridad".

El panorama de las calles mostró árboles derribados sobre las veredas y calles completamente anegadas.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional explicaron que la tormenta se debe a un sistema de baja presión que genera condiciones de mal tiempo, "con vientos intensos, persistentes, de mucha nubosidad y lluvias continuas".

Tal como había informado el SMN, se está en alerta naranja. Ante ello, los consejos son buscar un lugar bajo techo, quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas, cortar el suministro eléctrico en caso de identificar riesgo de que el agua ingrese en tu casa, mantenerse alejado de postes de luz o cables de electricidad, y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La policía bonaerense quedó también afectada por el paso del tornado y las imágenes se difundieron en las redes sociales.