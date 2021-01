Nadia Podoroska. Tenista Argentina. Foto: NA

La tenista Nadia Podoroska perdió hoy en su primer partido del año, en el WTA 500 de Abu Dhabi frente a la española Sara Sorribes Tormo por un doble 6-3 en el certamen que se disputa sobre superficie dura y que tiene US$ 565.530 en premios.



"No estoy contenta con mi manera de jugar, ni con mi actitud, pero es el primer partido del año y esto recién empieza", sostuvo la deportista rosarina tras el encuentro que se extendió por una hora y 42 minutos.

"Fue un partido complicado, no pude entrar nunca en el partido, me noté poco paciente, creo que es un llamado de atención para seguir trabajando", indicó una autocrítica Podoroska.

Noticias relacionadas

Además manifestó: "La táctica estaba bien planteada, cuando lograba hacerlo me daba resultados. El mayor error estuvo en no poder sostenerlo. No me sentí competitiva dentro de la cancha y es muy difícil ganar si esa condición no está".

"Las condiciones eran rápidas y hubo un poco de viento al final, pero no creo que haya influido en el partido. No me sentí ordenada ni paciente. Sara es una gran luchadora y tiene mérito. Para mí es positivo el hecho de estar acá, entrenado y estar en este nivel", aseveró.

Podoroska continuará en el torneo de los Emiratos Árabes Unidos, pero en dobles, donde tendrá de compañera a la española que la eliminó y luego del certamen de Abu Dhabi viajará a Melbourne donde deberá realizar los 14 días de cuarentena obligatorios dispuestos por el Gobierno australiano.

Según se informó, durante la primera semana y como parte del protocolo sanitario organizado por Tennis Australia, se entrenará únicamente con la francesa Caroline García, mientras que en la segunda se les sumarán la bielorrusa Aryna Sabalenka y la belga Elise Mertens.

El Abierto de Australia se jugará desde el próximo 8 de febrero, pero antes la tenista rosarina tiene previsto jugar el WTA 500 de Melbourne que se iniciará el 31 de enero.