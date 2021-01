Daniel Gollán, AGENCIA NA

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, confirmó que en la provincia de Buenos Aires se va a "limitar la circulación" y "restringir las actividades" que favorecen los encuentros grupales, en un marco de un incremento sostenido de los contagios de coronavirus.

En ese sentido, contó que durante estos últimos días, los ministros de Salud de la mayoría de las provincias coincidió en la necesidad de "tomar algún tipo de medidas que afecten lo mínimo posible la actividad económica, que es una variable a tener presente a la hora de gestionar una pandemia".

"Lo que se restringirá son las actividades que favorecen a las juntadas”, señaló Gollan en declaraciones a Radio con Vos, en las que detalló además que el horario comenzaría "desde las 23 horas", pero -apuntó- "eso se va a terminar de definir hoy a la tarde". Con respecto a las modificaciones que generará dicha restricción y el impacto económico en algunos rubros como la gastronomía, el ministro de Salud provincial afirmó que con esta medida "se intenta tratar de preservar algunas actividades económicas modificando algunos hábitos en el marco de la pandemia", como por ejemplo, "no salir a cenar tan tarde”.

Sobre la actividad teatral, señaló: “El teatro estaba funcionando con todos sus protocolos y se demostró que cuando se cumplen los protocolos y las normas establecidas de cuidado estas actividades se pueden hacer”. "El problema de la nocturnidad es no cumplir con los protocolos establecidos”, aseguró el funcionario provincial y agregó: “Si la actividad entra en la franja de los horarios de la restricción, obviamente tendrá que acomodar los horarios también. Luego habrá que analizar cada actividad”.

Respecto a la circulación por rutas y calles, Gollan dijo que no estará permitido circular “fuera de esos horarios” mientras que fuera de esa franja, “se puede circular normalmente”. “Es una restricción a la circulación en una franja horaria, más allá del nombre que se le ponga, como se hizo en Francia y en otros países de Europa”, reflexionó.

Sobre el aumento de los contagios de Covid-19, consideró que “claramente es causa de un relajamiento masivo de los cuidados” porque “no hay un lugar donde explotó el contagio del virus, sino que es parejo en todo el conurbano”. “Vemos un aumento también en zonas turísticas donde hay mucha aglomeración, pero no sucede así donde los intendentes tienen un mayor compromiso de cuidado y pusieron normas para que la gente se comporte bien en la playa y lugar públicos”, añadió. Gollan concluyó que “lo que debe hacer la gente que no es trabajador esencial es circular en los horarios permitidos y adoptar hábitos de vida que respeten esa limitación”.