Policía de la Ciudad asesinado en Laferrere

Un policía de la Ciudad que estaba esperando el colectivo en Laferrere murió tras ser abordado por tres delincuentes que le dispararon dos veces.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la madrugada en las calles Olivieri y Vinci, cuando el oficial Nicolás Romero Marino, de 28 años, esperaba el colectivo para tomar su servicio en el Barrio 31, en Retiro.

El oficial, al resistirse al robo, sacó su arma y se inició un tiroteo en el cual terminó con él y uno de los delincuentes muerto.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Los voceros de la Policía de la Ciudad, aseguraron que solo llevaba el pantalón del uniforme y en el torso solo ropa de civil. Uno de los disparos impactó en su garganta y el otro en el abdomen. Fue trasladado al hospital Simplemente Evita, de Gonzalez Catán, donde murió.

De acuerdo a lo informado por las fuentes oficiales, el delincuente muerto fue hallado a 20 metros de donde le dispararon al policía, aunque los otros dos pudieron escapar. Horas más tarde, uno de los cómplices fue detenido y le encontraron el teléfono del policía abatido.

El fiscal Marcos Borghi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) temática de Homicidios de La Matanza, ordenó diversas diligencias en el lugar del tiroteo y caratuló a la causa como “homicidio en ocasión de robo”.