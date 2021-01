Osvaldo Santoro.

Un hecho de inseguridad se produjo en la farándula en la madrugada del viernes. Un grupo de delincuentes ingresó a la casa que el actor Osvaldo Santoro en la zona de 3 de Febrero. Según trascendió, forzaron la reja de entrada con una barreta y los vecinos, alertados por los ruidos, dieron aviso a la policía.

Cuando el móvil llegó al lugar, encontró a un hombre 'de campana' y al resto, dentro del hogar. Hubo un tiroteo seguido por una persecución intensa que provocó el miedo en los vecinos.

Santoro y su familia no tuvieron que vivir el hecho en carne propia porque están en Córdoba en plan descanso. El equipo de 'Nosotros a la mañana' se comunicó con el actor quien admitió que se enteró del episodio por un vecino.

Relató sobre el hecho: "Estoy en Córdoba... no es la primera vez. El año pasado, para la misma fecha, me pasó algo similar. Ahora mi hijo está en la fiscalía, esperando para declarar con otros testigos desde las 3 de la mañana... por lo que me cuentan, es la misma persona que entró el año pasado".

"Pusimos un refuerzo en la reja pero aparentemente, no sirve. Siempre hay gente merodeando la zona... pasan cosas como estas porque es lo que se vive hoy en día. Esta vez no llegaron a robarme nada", sentenció preocupado.