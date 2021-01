Matías Lammens en conferencia de prensa

El ministro de Turismo, Matías Lammens, destacó este mediodía "la importancia de tener temporada de verano" y que el Gobierno tiene "la voluntad de que continúe", pero advirtió que ello dependerá de "extremar los cuidados".

"Tenemos la voluntad de que (la temporada) continúe hasta marzo, por eso tomamos hoy estas medidas, para no tener que tomar mayores restricciones", señaló el funcionario nacional, al tiempo que agregó: "Extremar las precauciones, de esto va a depender que tengamos temporada de verano".

Además, sostuvo que, "con la restricción de la nocturnidad, van a bajar considerablemente los contagios" de coronavirus que se registran actualmente e insistió con que la situación epidemiológica "es distinta" en las distintas regiones del país, con lo cual las medidas restrictivas deben contemplar las particularidades.





"Tenemos la voluntad de poder completar la temporada de verano hasta marzo. Justamente, estamos tomando estas medidas para no tener que suspender la temporada, que sería un golpe durísimo para la industria", dijo en conferencia de prensa, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.