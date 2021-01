Trump. REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a la toma de posesión de su sucesor, el presidente electo demócrata Joe Biden, a finales de este mes, dijo en un tuit el viernes, horas después de prometer una transición pacífica del poder.

El presidente saliente de los Estados Unidos había aceptado ayer que su mandato llegó a su fin y había prometió una "transición ordenada", luego de que el Congreso ratificara la victoria electoral del mandatario electo Joe Biden.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

