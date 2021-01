Karol Sevilla lanza "Tus Besos" y le envía saludos a Canal 26.

Karol Sevilla empezó con todo el 2021 con el lanzamiento de su nuevo single: “Tus Besos”, un tema con el que comienza una nueva etapa en su carrera con un estilo urbano sin dejar de lado sus raíces pop.

La artista que se hizo conocida por su personaje principal en "Soy Luna", se mete de lleno en la música con una gran apuesta que promete reconquistar a su público y conquistar a aquellos que aún no la escucharon.

“Tus Besos” fue escrita por los colombianos Mango y Nabález y es la canción con la que Karol Sevilla comienza a escribir su nueva historia; un tema fresco, bailable y con la promesa de un amor para siempre.

La canción viene acompañada de un videoclip que fue realizado por 36Grados en Medellín, Colombia, y dirigido por Ronny Xavier. En el corto vemos a Karol Sevilla bailando y disfrutando de ese amor juvenil, siempre con unos looks innovadores que muestran su nueva imagen, más madura pero sin perder la frescura que siempre la ha caracterizado.

Karol Sevilla tiene 15 años de carrera. Su primera aparición en televisión fue en 2008 en la telenovela Querida Enemiga. Un año después fue parte de la serie Mujeres Asesinas. Algunas de las producciones televisivas en las que ha participado son Volver a Amar, Amorcito Corazón, Qué Bonito Amor, Como Dice el Dicho y La Rosa de Guadalupe.

A los 15 años fue elegida por Disney para dar vida a Luna Valente en la serie Soy Luna, producción que tuvo éxito a nivel mundial y que la llevó a dar una gira internacional.

En el año 2017 fue parte de la película Coco, ganadora de dos premios Óscar, en esta animación interpretó el tema “La Bikina”.

En 2018 realizó el doblaje del personaje Dany Fernández en la cinta Wifi Ralph, en la que cantó el tema “El lugar”, para la versión latinoamericana.

En el año 2019 arrancó la gira Que se Pare el Mundo, que se realizó con éxito en México y Latinoamérica. También participó como jurado en el programa de televisión Pequeños Gigantes al lado de Verónica Castro y Miguel Bosé.

En 2020 participó en la banda sonora de la telenovela Soltera con Hijas con el tema “Vuélveme a Mirar así”.

Usuaria de las redes sociales, consciente del poder y la responsabilidad que representa, Karol tiene una presencia activa mostrándose naturalmente. La gran cantidad de seguidores demuestra la relación cercana con su fans.