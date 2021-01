En Quarto, ciudad cercana a Nápoles. Foto: Reuters

A varias semanas de la desaparición física de Diego Maradona, el sur de Italia se sigue lamentando y homenajeando al diez.

El artista callejero napolitano Jorit Agoch ha creado su nuevo mural en Quarto, un municipio italiano localizado en la Ciudad metropolitana de Nápoles en el que se puede ver el rostro del Diego Armando Maradona.

“Muchos me han preguntado, y no solo de Italia, ¿qué sentido habría tenido otro? Quarto es una ciudad remota en las afueras de Nápoles, pero para mí Quarto significa hogar y tener a Diego en casa me hace sentir un poco mejor" sostuvo el artista sobre la obra que muestra a un joven Maradona, en sus años de esplendor con Napoli.

La música de Rodrigo en un nuevo tributo a Diego Maradona en Italia.

Debajo de la figura del Diez, quedó un mensaje escondido, que fue tapado por la pintura pero dice mucho: "Le llamas dios pero yo no lo conozco, tu dios vive en el cielo y nosotros estamos en una zanja, mi D10 no justifica contradicciones, toma partido y pelea, no se refiere al mañana, no debe encarnar mis aspiraciones, come conmigo, nos manoseamos. Lo llamas dios, pero mi D10 no vive en el cielo, ni siquiera sabe volar si lo necesito, no tengo que rezar para que no divida las aguas, no multiplique los panes, mi D10 es mi panza y mueve las manos".

Jorit Agoch volvió a plasmar su oficio y amor por Diego Armando Maradona y presentó esta obra de arte, acompañado por La Mano de Dios.