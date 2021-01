Silvina Escudero y Matías Alé.

Chiche Gelblung aseguró que alguna vez Matías Alé durmió en la cucha del perrro por una mujer.“¡Él dormía en la cucha del perro!”

Fue en el programa Polémica en el bar: “Lo que pasa es que ella era fanática de los perros. Y no podíamos dormir juntos en la misma cama porque los padres no querían. Igual, ya éramos grandes”.

“Dos noches, nada más, Chiche. No la pasé tan mal: hacíamos cucharita con el perro. Uno por amor hace cualquier cosa”.

Noticias relacionadas

Matías confesó que fue en su relación con Silvina Escudero que para ese entonces vivía con sus padres, "Como no la dejaban dormir conmigo y yo no me quería ir hasta mi casa, me quedaba ahí”, explicó Alé .