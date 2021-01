Peajes

Los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron desde en un 55%, luego de que se aprobó la actualización tarifaria en una audiencia pública el 23 de diciembre último.

Además del aumento, el gobierno porteño unificó la tarifa manual con la del TelePase cuyo uso pasó a ser obligatorio en las autopistas de la Ciudad también desde fines del año pasado.

El precio del peaje para un auto liviano en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en hora pico es ahora de $118,58 y en hora no pico de $83,70. En la Autopistas Illia los valores son de $48.80 en hora pico y $34,87 en hora no pico.

Para las motos, el peaje es de $55,80 en hora pico en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno y de $34,99 en horario. Y en la Autopista Illia, de $25,11 y $20,93 respectivamente.

Cabe aclarar que en días hábiles la franja horaria pico es de 7 a 11 y de 16 a 20 horas, en cualquiera de los sentidos en que se circule. En días no laborables el horario pico es de 11 a 15 en dirección hacia la provincia y de 17 a 21 en el sentido hacia la Ciudad.

El último aumento tarifario, de 34,8%, en las autopistas de la Ciudad había sido en enero de 2019 y desde entonces la inflación acumulada había superado el 100%, provocando un desfasaje en los costos de operación, justificó el gobierno porteño.