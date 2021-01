Fiesta en boliche de Mar del Plata

En plena pandemia de coronavirus y en un momento donde se habla de restricciones mayores, un boliche de Mar del Plata organizó un evento donde asistieron cientos de personas sin distanciamiento social ni tapabocas.

Se trata del boliche Ananá, ubicado en la zona de Normandina. Las imágenes fueron compartidas por jóvenes en las redes sociales y muestra la falta de protocolo en el lugar.

El evento se produce en medio de las reuniones entre autoridades de la provincia de Buenos Aires con intendentes de zonas turísticas para evitar una “vuelta atrás” que afecte duramente la temporada de verano.

Dicho evento quedó expuesto a la vista de todos ya que está ubicado en una zona donde puede verse desde la calle sin problemas, lo que refleja que Mar del Plata sigue fuera de control.