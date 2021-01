Restos hallados del avión que había desaparecido en Indonesia

Las autoridades indonesias confirmaron que el Boeing 737-500 con 62 personas bordo (56 pasajeros y seis tripulantes) del que se había perdido la pista, se estrelló en el mar de Java poco después de despegar este sábado de la capital, Yakarta.

Por el hecho no hay sobrevivientes.

El vuelo SJY 182 de la aerolínea Air Sriwijaya se dirigía a Pontianak, en la isla de Borneo, cuando desapareció del radar, según confirmó el responsable del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, Haerul Anwar, al portal de noticias Sarang Berita.

Indonesia's Ministry of Transport says Sriwijaya Air flight SJ182 was carrying 56 passengers (46 adults, seven children, and three infants) and six crew members. https://t.co/v2g1CHe2hw pic.twitter.com/v6aFYFhM6K