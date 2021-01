Yanina Latorre viajó a Miami para vacunar a su madre contra el coronavirus.



Yanina Latorre publicó un video en sus redes del momento exacto en el que su mamá, Dora Caamaño, recibía la vacuna de Pfizer. Miami se volvió uno de los destinos más tentadores para los argentinos mayores de 65 años que quieran aplicarse la dosis.



Es por ello que la cadena Telemundo realizó un informe en referencia al turismo sanitario y el caso de la panelista quedó como uno de los exponentes viéndose envuelta en un gran escándalo internacional quedando expuesta a las reacciones de los que están esperando su dosis en Argentina

Jorge Rial compartió en su Twitter donde aseguró con ironía: “Boquearon en Miami y se armó quilombo”.

Noticias relacionadas

En el informe periodístico en cuestión, Yanina aparece bailando y riendo a carcajadas tras conseguir el turno de vacunación para su mamá. En el informativo, la periodista relató la escena: “Conocida presentadora de la televisión argentina celebra el hecho que su madre va a poder recibir una vacuna contra el coronavirus, mientras visita el sur de la Florida”.

“En una serie de videos que publicó en Instagram, Latorre dice que una amistad la ayudó a conseguir la cita ya que su mamá cumple con los criterios de ser mayor de 65 años”, continuó la cronista para luego contraponer el caso al de un profesor universitario local que aplicó para la vacuna pero todavía no logró darse la primera dosis.

Your browser does not support the video element.

En el informe también aparece el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien se quejó de que sus ciudadanos queden relegados ante los turistas en el proceso de vacunación: “Es asqueroso que gente tome ventaja el hecho que estamos distribuyendo la vacuna en nuestra comunidad. Debe ir como prioridad a los residentes de nuestra comunidad, es algo que no debe suceder”.

Debido a lo ocurrido con Latorre, desde ahora el sistema será más estricto: los turnos solo se darán telefónicamente y los aspirantes deberán acreditar domicilio en el estado.