Jack Ma, creador de Alibaba. Foto: Reuters.

El Gobierno chino exigió a los medios periodísticos de su país censurar a los informes respecto de una investigación antimonopolio contra el grupo tecnológico Alibaba, cuyo fundador Jack Ma desapareció cuando avanzaba el declive y las malas noticias para su imperio empresarial.

La decisión ha sido adoptada por las autoridades del régimen de Beijing con la idea de controlar y manejar la cobertura sobre el grupo empresarial, y y deja en claro esto se convirtió en una cuestión importantísima en China.

El régimen conducido por Xi Jinping tomó duras medidas contra el grupo empresarial de Jack Ma. La oferta pública que en un principio era de 37 mil millones de de dólares de Ant Group, afiliada de pagos de Alibaba, se canceló en noviembre, en tanto que en diciembre los reguladores de la competencia anunciaron una investigación antimonopolio sobre Alibaba.

En su última aparición pública Jack Ma, un multi millonario chino, criticó duramente a los bancos estatales y reguladores financieros de China.

A finales de 2020, la propaganda china ordenó a los medios de comunicación que “invoquen estrictamente” la línea oficial sobre la investigación antimonopolio de Alibaba y que “no hagan cambios ni se involucren en análisis extensos sin permiso”.

“Si algún anuncio de la empresa se opone a la postura oficial, no publique, no vuelva a publicar, no cite a medios extranjeros”, dijo la directiva, de acuerdo a dos testigos que la leyeron.

El portavoz del medio People’s Daily, se mostró muy crítico con la industria tecnológica china por ir por una “concentración de mercado cada vez mayor”, diciendo que aumentar la supervisión del mercado es importante para el sano desarrollo de la economía.

“Esta medida es severa e inusual”, sostuvo Xiao Qiang, científico investigador de la Escuela de Información de la Universidad de California en Berkeley.

“El lenguaje de la directiva es bastante similar a las medidas sobre informes de ‘eventos políticos muy importantes’ como el juicio de Bo Xilai”, sostuvo mencionando al expolítico deshonrado y encarcelado de por vida por corrupción.